Врач рассказала, когда чай превращается в яд

Самым полезным из распространённых сегодня сортов чая считается зелёный. Он снижает риск проблем с сердцем, помогает контролировать вес, улучшает функции мозга и обладает другими полезными свойствами.

Но в первую очередь он богат танинами. В небольших количествах они полезны — снижают риск хронических болезней, в том числе некоторых видов рака.

Но в больших количествах эти вещества вызывают бессонницу, повышенную нервозность или учащённое сердцебиение. А ещё мешают усваивать железо из пищи и усиливают кислотность желудка.

Так что пить больше 3–5 чашек зелёного или чёрного чая средней крепости в день гастроэнтеролог не рекомендует. Не следует пить чай с искусственными ароматизаторами — они могут вызывать аллергию, расстройство желудка и другие проблемы, сказала врач изданию «Доктор Питер».

Те, кому лень заваривать листовой чай, пьют чай из пакетиков. Кто-то считает его вполне приемлемым напитком. Другие призывают навсегда от него отказаться — и вот почему.