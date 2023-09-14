Жизнь
21:30, 14 сентября 2023
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Врач рассказала о минусах сухофруктов. Худеющим они помешают

Специалисты постоянно напоминают о том, что питание должно быть сбалансированным и здоровым. И сухофрукты очень даже вписываются в его рамки из-за высокого содержания полезных веществ. Но врач-эндокринолог порекомендовала относиться как сушёным фруктам как к лекарству — поел, принял дольку сухофрукта и радуешься. В противном случае они будут работать против вашей диеты.

Врач рассказала о минусах сухофруктов. Худеющим они помешают
© Freepik/azerbaijan_stockers

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова предупредила, что в сухофруктах очень много калорий. Поэтому есть, не следя за количеством, — точно не для следящих за весом.

При этом сухофруктов очень даже легко переесть. Особенно если они стоят в тарелке с орешками, например, на письменном столе, добавила врач.

В связи с этим Павлова порекомендовала есть сухофрукты понемногу и после еды.

А ещё любые сухофрукты вредны, если они немытые. Сильнее всего в этом случае страдают печень и желудок.

Как объяснила к. м. н., врач-диетолог Елена Соломатина, сухофрукты обрабатывают каустической содой и, если их тщательно не промывать перед тем, как съесть, она будет разъедать слизистую желудка, а печени придётся выводить из организма излишки серы.

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