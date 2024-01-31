Врач рассказала о редком раке, который чаще всего поражает мужчин

Опухоли сердца бывают первичные — ангиосаркомы, а также вторичные — метастатические новообразования. Первичные выявляют крайне редко: в общем числе зарегистрированных сердечно-сосудистых заболеваний их всего 0,2%.

Ангиосаркома сердца — один из видов злокачественных новообразований, развивающихся в тканях миокарда. Она образуется из клеток эндотелия и обычно поражает правое предсердие и перикард, рассказала врач-онколог, к. м. н., заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) ФНКЦ ФМБА России Ирина Олейникова.

Чаще всего ангиосаркомы диагностируют у мужчин от 45 лет и старше.

Точные причины этого заболевания до сих пор неизвестны. По словам онколога, решающее значение в её развитии имеют генетические мутации. Это подтверждается большим числом семейных случаев заболевания в общей структуре.

Выше шансы заболеть саркомой сердца у тех, кто подвергался воздействию высокого уровня радиации, у злоупотребляющих алкоголем и продуктами с канцерогенами.

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Главная проблема в том, что при саркоме сердца очень долго не бывает никаких признаков. Ещё одна — когда опухоль уже есть, но она небольшая, на эхокардиографии её всё равно может быть не видно. Итог всего этого — в большинстве случаев заболевание выявляют уже на поздних стадиях.

Ангиосаркома даёт о себе знать, когда опухоль начинает стремительно увеличиваться и прорастать в толщу миокарда. При этом симптомы неспецифичны — аналогичные могут быть и при более распространённых сердечно-сосудистых заболеваниях. Это путает и врачей, и пациентов.

Страдающие ангиосаркомой жалуются на:

отёчность рук и ног;

увеличение окружности живота;

набухание шейных вен;

одышку, тахикардию, гипотонию;

сильную слабость;

трудности при выполнении рутинных физических нагрузок (быстрый шаг, подъём по лестнице).

Кроме этого, возможно возникновение боли в сердце, головокружения и кашель.

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Ради профилактики Олейникова порекомендовала ежегодно проходить кардиологические обследования, особенно тем, кто старше 40 лет. Ещё раньше начать проверяться стоит тем, у чьих родственников первой линии уже находили ангиосаркому. Им нужно наблюдаться у кардиолога с 25–30 лет и чаще приходить обследовать сердце.

Лучшее решение при любых настораживающих сигналах организма — пойти на приём к врачу. Как выглядят показатели здорового сердца, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва.