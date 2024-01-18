Врач рассказала, обязательно ли пить витаминные комплексы зимой

Разнообразный рацион — ещё и самый безопасный источник витаминов и минералов.

«Есть мнение, что современное сельское хозяйство, обработка продуктов и транспортировка негативно влияют на содержание питательных веществ в продуктах. Это не совсем так», — сказала врач.

Она объяснила, что степень снижения содержания витаминов и минералов зависит от методов выращивания, сроков сбора урожая, условий хранения и транспортировки. Но всё это временно.

Да, у фермерских и дачных продуктов есть некоторые преимущества по свежести и качеству в сезон. Но зимой выигрывают овощи и фрукты, выращенные в условиях теплицы с использованием правильных удобрений, или экспортные продукты, которые выращены в южных странах в грунте.

Хачирова порекомендовала максимально разнообразить рацион. Нужно есть все группы продуктов: зерновые, бобовые, орехи, молочные продукты, а также разноцветные сезонные овощи и фрукты.

Питаться зимой сбалансированно и разнообразно советовала и врач-диетолог Наталья Денисова. Она назвала целый список правил, которые полезно учесть в холода.