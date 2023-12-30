Врач рассказала, почему появляется горечь во рту
Горечь во рту может быть как кратковременной — например, из-за определённых продуктов, так и симптомом серьёзных заболеваний. Если это ощущение стало вашим постоянным спутником, лучшее решение — обратиться к специалисту, который найдёт решение. Из-за чего во рту становится горько, в своём телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Причины горечи во рту
1. Воспаление дёсен или слизистой оболочки языка — появляется из-за нарушения гигиены полости рта, часто сопровождается неприятным запахом изо рта.
2. Повышенная чувствительность на внешние вмешательства — имплантацию зубных коронок, протезов, пломбы.
3. Употребление ряда продуктов : шоколад, цитрусовые, кофе, кедровые орехи, жирная и острая еда.
4. Приём антибиотиков — они подавляют полезную микрофлору и нарушают активность лизоцима слюны (натуральный фермент в слюне, защищает слизистую оболочку полости рта).
5. Сухость во рту — из-за недостатка слюны бактерии размножаются, и появляется ощущение горечи.
6. Изменения гормонального фона — при беременности или менопаузе.
7. Заболевания ЖКТ — например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При ней содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, и если вместе с кислотой поднимается желчь, это может вызывать ощущение горечи во рту.
8. Неврологические болезни — эпилепсия, рассеянный склероз, деменция.
Кроме этого во рту может появиться металлический, кислый, сладкий и солёный привкус. Природа каждого из них индивидуальна. Что к чему, рассказал фармацевт Аббас Канани.