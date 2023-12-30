Врач рассказала, почему появляется горечь во рту

Причины горечи во рту

1. Воспаление дёсен или слизистой оболочки языка — появляется из-за нарушения гигиены полости рта, часто сопровождается неприятным запахом изо рта.

2. Повышенная чувствительность на внешние вмешательства — имплантацию зубных коронок, протезов, пломбы.

3. Употребление ряда продуктов : шоколад, цитрусовые, кофе, кедровые орехи, жирная и острая еда.

4. Приём антибиотиков — они подавляют полезную микрофлору и нарушают активность лизоцима слюны (натуральный фермент в слюне, защищает слизистую оболочку полости рта).

5. Сухость во рту — из-за недостатка слюны бактерии размножаются, и появляется ощущение горечи.

6. Изменения гормонального фона — при беременности или менопаузе.

7. Заболевания ЖКТ — например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При ней содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, и если вместе с кислотой поднимается желчь, это может вызывать ощущение горечи во рту.

8. Неврологические болезни — эпилепсия, рассеянный склероз, деменция.

Кроме этого во рту может появиться металлический, кислый, сладкий и солёный привкус. Природа каждого из них индивидуальна. Что к чему, рассказал фармацевт Аббас Канани.