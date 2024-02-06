Опубликовано 06 февраля 2024, 10:50
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Врач рассказала, сколько сахара можно класть в чай и кофе
Медики в один голос советуют сократить потребление сахара, причём не только в чистом виде, но за счёт продуктов, в которых он содержится. А что делать тем, кто привык пить только сладкий чай или кофе? Несколько ложек сахара в день можно себе позволить. Сколько именно, уточнила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.
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Безопасным предельным потреблением можно считать до 6 чайных ложек сахара в день, рассказала она РИАМО.
Врач добавила, что чем меньше сладостей в рационе, тем лучше. Но если они станут небольшой частью здоровой и сбалансированной диеты, то их можно себе позволить.
По словам Тананакиной, продукты с добавленным сахаром не должны занимать больше 10% общей калорийности рациона. Осторожно нужно быть со сладкой газировкой, фруктовыми соками и другими сладкими напитками, добавила эксперт.
Многие уверены, что снизить потребление сахара можно, отказавшись только от тортов и пирожных. На самом деле сахар есть даже в тех продуктах, которые традиционно относят к здоровой еде. Вот 5 примеров.