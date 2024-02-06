Врач рассказала, сколько сахара можно класть в чай и кофе

Безопасным предельным потреблением можно считать до 6 чайных ложек сахара в день, рассказала она РИАМО.

Врач добавила, что чем меньше сладостей в рационе, тем лучше. Но если они станут небольшой частью здоровой и сбалансированной диеты, то их можно себе позволить.

По словам Тананакиной, продукты с добавленным сахаром не должны занимать больше 10% общей калорийности рациона. Осторожно нужно быть со сладкой газировкой, фруктовыми соками и другими сладкими напитками, добавила эксперт.

Многие уверены, что снизить потребление сахара можно, отказавшись только от тортов и пирожных. На самом деле сахар есть даже в тех продуктах, которые традиционно относят к здоровой еде. Вот 5 примеров.