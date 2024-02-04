Жизнь
Опубликовано 04 февраля 2024, 06:00
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Врач рассказала, в какой кружке чай и кофе будут вкуснее. Есть три критерия

Кружка или чашка в жизни каждого человека просто незаменима — редко кто может обойтись в течение дня без кофе, чая или другого напитка. И мало кто догадывается, но первая попавшаяся кружка не подходит, оказывается, от выбора её зависит многое — в том числе и вкус напитка. А как его не испортить — аллерголог Парецкая рассказала ниже в материале.
Врач рассказала, в какой кружке чай и кофе будут вкуснее. Есть три критерия
© Amy Parkes / Unsplash

Аллерголог-иммунолог Елена Парецкая рассказала, как выбрать кружку, чтобы она максимально облегчала и улучшала жизнь. Для этого есть три критерия, по которым и нужно выбирать кружку мечты.

  1. Объём (зависит исключительно от запросов — если любите добавлять молоко или сливки, то берите кружку побольше, если любите свежий чай — то поменьше, чтобы каждый раз заваривать новый).
  2. Форма (в широкой чашке напиток остывает быстрее, поэтому его лучше выбирать для лета, а узкую — для зимы).
  3. Материал:
  • фарфор (долго держит температуру, материал не темнеет и сохраняет внешний вид, стенки должны быть тонкие, если толстые — то это подделка и она может лопнуть;
  • керамика (тоже держит температуру, но постепенно может впитывать запахи и покрываться трещинками);
  • стекло (слабо держит температуру, но не царапается и не впитывает запахи, легко моется);
  • металл (не бьётся, но быстро истирается, а вкус напитка может получить металлические нотки).

Иногда с любимыми чашками приходится расставаться, особенно если они разбились или получили трещину или скол. Даже если они вроде бы держат напиток и вполне ещё работают, лучше их заменить на новые. А почему — узнаете здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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