Врач рассказала, в какой кружке чай и кофе будут вкуснее. Есть три критерия

Аллерголог-иммунолог Елена Парецкая рассказала, как выбрать кружку, чтобы она максимально облегчала и улучшала жизнь. Для этого есть три критерия, по которым и нужно выбирать кружку мечты.

Объём (зависит исключительно от запросов — если любите добавлять молоко или сливки, то берите кружку побольше, если любите свежий чай — то поменьше, чтобы каждый раз заваривать новый). Форма (в широкой чашке напиток остывает быстрее, поэтому его лучше выбирать для лета, а узкую — для зимы). Материал:

фарфор (долго держит температуру, материал не темнеет и сохраняет внешний вид, стенки должны быть тонкие, если толстые — то это подделка и она может лопнуть;

керамика (тоже держит температуру, но постепенно может впитывать запахи и покрываться трещинками);

стекло (слабо держит температуру, но не царапается и не впитывает запахи, легко моется);

металл (не бьётся, но быстро истирается, а вкус напитка может получить металлические нотки).

Иногда с любимыми чашками приходится расставаться, особенно если они разбились или получили трещину или скол. Даже если они вроде бы держат напиток и вполне ещё работают, лучше их заменить на новые. А почему — узнаете здесь.