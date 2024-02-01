Жизнь
Опубликовано 01 февраля 2024, 19:20
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Гинеколог развеял популярный миф о месячных

Менструальный цикл женщины зависит от множества факторов, в том числе питания, уровня стресса, физической активности и гормонов, да и здоровья в целом. Именно поэтому редко у кого он длится эти пресловутые 28 дней. Многие женщины считают, что цикл каким-то образом связан с фазами Луны. Но, по словам врача-гинеколога Стивена Палтера, это всего лишь миф. Учёные его опровергли.
Гинеколог развеял популярный миф о месячных
© Freepik

Палтер сослался на исследование, в ходе которого проанализировали 300 000 менструальных циклов и доказали, что фазы Луны тут ни при чём. Правда, учёные нашли другую закономерность — у большинства женщин месячные приходят в четверг или пятницу. Гинеколог предположил, что это связано с диетой или стрессом, которые обычно нарастают к концу недели.

О том, как стоит питаться во время месячных, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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