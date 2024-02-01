Гинеколог развеял популярный миф о месячных

Палтер сослался на исследование, в ходе которого проанализировали 300 000 менструальных циклов и доказали, что фазы Луны тут ни при чём. Правда, учёные нашли другую закономерность — у большинства женщин месячные приходят в четверг или пятницу. Гинеколог предположил, что это связано с диетой или стрессом, которые обычно нарастают к концу недели.

О том, как стоит питаться во время месячных, рассказали тут.