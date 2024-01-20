Врачи справились с пальцем-мутантом на ноге российской школьницы

Врачи рассказали, что в будущем дефект грозил девочке проблемами с походкой, выбором обуви и сильными болями. Патология продолжила бы прогрессировать во взрослом возрасте.

Хирург больницы Сергей Дубовый объяснил, что с помощью микрохирургической техники они с коллегами сделали небольшой трансплантат из малой берцовой кости (одна из тех, что находится в голени), а потом поместили его к плюсневой кости (это пальцы на ногах). Около двух месяцев девочке придётся проходить в гипсе, а потом ещё около шести недель уйдёт на восстановление и «расхаживание». Потом она сможет вернуться к обычной жизни. Спортом можно будет заняться примерно через три месяца.

Ранее московские врачи успешно прооперировали девочку с двумя желудками. Таких случаев ни в российской, ни в зарубежной литературе до сих пор не описывали.