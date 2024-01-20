Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 05:00
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Врачи справились с пальцем-мутантом на ноге российской школьницы

Медицина активно двигается вперёд, и врачи уже могут проводить такие операции, о которых несколько десятилетий назад никто даже и не думал. В приморском центре специализированных видов медицинской помощи недавно прооперировали 13-летнюю девочку с аномально коротким пальцем на ноге. Второй от мизинца палец у неё был меньше самого мизинца.
Врачи справились с пальцем-мутантом на ноге российской школьницы
© страница «Детское здравоохранение Приморского края» во «ВКонтакте»

Врачи рассказали, что в будущем дефект грозил девочке проблемами с походкой, выбором обуви и сильными болями. Патология продолжила бы прогрессировать во взрослом возрасте.

Хирург больницы Сергей Дубовый объяснил, что с помощью микрохирургической техники они с коллегами сделали небольшой трансплантат из малой берцовой кости (одна из тех, что находится в голени), а потом поместили его к плюсневой кости (это пальцы на ногах). Около двух месяцев девочке придётся проходить в гипсе, а потом ещё около шести недель уйдёт на восстановление и «расхаживание». Потом она сможет вернуться к обычной жизни. Спортом можно будет заняться примерно через три месяца.

Ранее московские врачи успешно прооперировали девочку с двумя желудками. Таких случаев ни в российской, ни в зарубежной литературе до сих пор не описывали.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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