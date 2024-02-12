Врачи наконец выяснили, чем болен Панкратов-Чёрный

Как выяснили врачи, у Панкратова-Чёрного атеросклероз аорты. Именно поэтому артиста мучили боли в сердце.

Атеросклероз аорты опасен своими осложнениями — он может приводить к инфаркту и инсульту. Поэтому врачи прописали актёру полный покой и препараты для укрепления костей и суставов, сообщил телеграм-канал Shot.

По прогнозам врачей, на полное восстановление Панкратову-Чёрному потребуется несколько месяцев. Всё из-за сломанных рёбер — актёр неудачно упал на гастролях в Красноярске.