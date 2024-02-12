Опубликовано 12 февраля 2024, 14:50
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Врачи наконец выяснили, чем болен Панкратов-Чёрный
Поклонники народного артиста России Александра Панкратова-Чёрного в последние дни очень переживали за здоровье своего кумира. 8 февраля стало известно, что Александра Васильевича срочно госпитализировали в Москве с симптомами инфаркта. Этот диагноз, к счастью, не подтвердился. Зато врачи выяснили, что у него сломаны несколько рёбер. Теперь артисту поставили окончательный диагноз.
Как выяснили врачи, у Панкратова-Чёрного атеросклероз аорты. Именно поэтому артиста мучили боли в сердце.
Атеросклероз аорты опасен своими осложнениями — он может приводить к инфаркту и инсульту. Поэтому врачи прописали актёру полный покой и препараты для укрепления костей и суставов, сообщил телеграм-канал Shot.
По прогнозам врачей, на полное восстановление Панкратову-Чёрному потребуется несколько месяцев. Всё из-за сломанных рёбер — актёр неудачно упал на гастролях в Красноярске.