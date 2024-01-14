Врачи нашли у Ивлеевой сколиоз по фото с вечеринки в «Мутаборе»
Скандальная «почти голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой прошла уже почти месяц назад, но её не перестают обсуждать. Да и интернет вряд ли забудет фотографии с мероприятия, которых и быть не должно было, ведь оно планировалось как закрытое. Снимки мало одетой Ивлеевой даже заинтересовали врачей — в чисто профессиональных целях. По ним специалисты определили у телеведущей проблемы со здоровьем.
Специалисты предположили в беседе с Mash, что у Ивлеевой сколиотическая деформация позвоночника. По их словам, на фото отлично заметно, что высота плеч отличается, бёдра слегка перекошены и в целом выражен изгиб спины.
Врачи говорят, что блогерше нужно поскорее обратиться к специалисту. Не исключено, что будет достаточно того, что она недолго поносит специальный корсет. Если же сильно затянуть, могут быть серьёзные проблемы со здоровьем.
Недавно СМИ сообщили о том, что Ивлеева после всех проблем из-за скандальной тусовки сбежала в Дубай. Но сама блогерша поспешила это опровергнуть и выложила видео из Санкт-Петербурга.