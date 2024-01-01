Тяжёлое утро. Врачи объяснили, как правильно избавиться от похмелья
В честь Нового года выпили даже не особо интересующиеся алкоголем, поэтому похмелье наутро после праздника рискует охватить ещё большую часть россиян. Просто лежать и страдать намерены не все, поэтому начинают искать способы поправить состояние. Какие срества можно использовать для борьбы с похмельем, рассказали психиатр-нарколог Василий Шуров и терапевт Георгий Каевицер.
Как быстро избавиться от похмелья
По словам терапевта клиники DocMed Георгия Каевицера похмелье — это состояние, которое проходит само. Облегчить симптомы можно благодаря умеренной регидратации и калорийного, но не жирного, питания.
«А ещё некоторую эффективность показывают аспирин и ибупрофен в качестве средств от головной боли. Но стоит помнить, что при похмелье приём этих препаратов может быть ассоциирован с бОльшим риском желудочных кровотечений и гастропатий в общем, поэтому на голодный желудок НПВС лучше не принимать », — объяснил он.
Психиатр-нарколог Василий Шуров отметил, что если есть тошнота, то прежде, чем принимать что-либо ещё, нужно выпить церукал или другое противорвотное срество.
«Если ощущаете, что желудок переполнен, что-то там застряло, проще выпить водички и очистить желудок, а не терпеть. Ресторанный метод — 1 литр тёплой воды и вызвать рвоту. Всё лишнее непереваренное выйдет», — сказал врач.
Народные методы:
- выпить рассола, минералки, томатного сока, съесть квашеной капусты — это поможет восстановить водно-солевой баланс;
- выпить кисломолочный напиток — чтобы ускорить вывод из организма продуктов распада алкоголя и успокоения ЖКТ;
- промыть желудок и кишечник — вызвать рвоту, поставить клизму;
- съесть куриный бульон или жирный хаш;
- съесть белково-углеводный завтрак, выпить сырое яйцо;
- выпить чая или кофе.
Сорбенты от похмелья
Многие считают, что сорбенты — настоящая гроза паршивого состояния после выпитого. Врачи же думают по-другому.
По словам психиатра-нарколога Шурова, сорбенты работают лишь с твёрдыми частицами , а алкоголь всасывается из желудка за 20 минут. Собственно, от интоксикации они не спасут.
Если нет рвоты, здоровым людям можно пить минералку. При циррозе, например, это метод запрещён.
Капельницы
В капельницах смысл есть, считает Шуров, но чаще всего их ставят для вывода из запоя или при выраженном абстинентном синдроме — когда человеку становится плохо после резкого отказа от алкоголя.
Какие ещё есть методы для выхода из запоя, рассказал врач-нарколог Дмитрий Вашкин. Прочитать об этом можно здесь.
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