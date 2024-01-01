Тяжёлое утро. Врачи объяснили, как правильно избавиться от похмелья

Как быстро избавиться от похмелья

По словам терапевта клиники DocMed Георгия Каевицера похмелье — это состояние, которое проходит само. Облегчить симптомы можно благодаря умеренной регидратации и калорийного, но не жирного, питания.

«А ещё некоторую эффективность показывают аспирин и ибупрофен в качестве средств от головной боли. Но стоит помнить, что при похмелье приём этих препаратов может быть ассоциирован с бОльшим риском желудочных кровотечений и гастропатий в общем, поэтому на голодный желудок НПВС лучше не принимать », — объяснил он.

Психиатр-нарколог Василий Шуров отметил, что если есть тошнота, то прежде, чем принимать что-либо ещё, нужно выпить церукал или другое противорвотное срество.

«Если ощущаете, что желудок переполнен, что-то там застряло, проще выпить водички и очистить желудок, а не терпеть. Ресторанный метод — 1 литр тёплой воды и вызвать рвоту. Всё лишнее непереваренное выйдет», — сказал врач.

Народные методы:

выпить рассола, минералки, томатного сока, съесть квашеной капусты — это поможет восстановить водно-солевой баланс;

выпить кисломолочный напиток — чтобы ускорить вывод из организма продуктов распада алкоголя и успокоения ЖКТ;

промыть желудок и кишечник — вызвать рвоту, поставить клизму;

съесть куриный бульон или жирный хаш;

съесть белково-углеводный завтрак, выпить сырое яйцо;

выпить чая или кофе.

Сорбенты от похмелья

Многие считают, что сорбенты — настоящая гроза паршивого состояния после выпитого. Врачи же думают по-другому.

По словам психиатра-нарколога Шурова, сорбенты работают лишь с твёрдыми частицами , а алкоголь всасывается из желудка за 20 минут. Собственно, от интоксикации они не спасут.

Если нет рвоты, здоровым людям можно пить минералку. При циррозе, например, это метод запрещён.

Капельницы

В капельницах смысл есть, считает Шуров, но чаще всего их ставят для вывода из запоя или при выраженном абстинентном синдроме — когда человеку становится плохо после резкого отказа от алкоголя.

Какие ещё есть методы для выхода из запоя, рассказал врач-нарколог Дмитрий Вашкин. Прочитать об этом можно здесь.

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