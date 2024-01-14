Врачи объяснили, почему детям опасно есть снег

По словам педиатра «Гута клиник» Марины Хоконовой и инфекциониста «Центра молекулярной диагностики» Маргариты Провоторовой, если ребёнок оказался в сугробе даже на очень короткое время, могут возникнуть следующие неблагоприятные последствия.

Воспаление дыхательных путей

Съесть с варежки немного снега — любимое детское развлечение. Но отнюдь не самое безопасное. В зависимости от промышленности региона в снежном покрове могут быть продукты промышленных предприятий, автотранспорта, тяжёлые металлы и даже глисты. Всё это приправлено частицами экскрементов животных и птиц.

При вдыхании они могут приводить к воспалению дыхательных путей.

К тому же, несмотря на то что воспаление в ЛОР-органах обычно вызвано вирусами или бактериями, попадание в них холодной субстанции может спровоцировать воспалительный процесс. Маленькому ребёнку достаточно даже кратковременного переохлаждения, чтобы началось воспаление, поскольку механизмы теплорегуляции у них несовершенны.

Кишечные расстройства

Если подбирать снег с земли, как зачастую это делают дети, то, вполне возможно и кишечное расстройство. Многие бактерии и вирусы отлично сохраняются в условиях низких температур — сальмонелла, вирус гепатита А, кишечная палочка.

Кожные реакции: раздражение, контактный дерматит

Снег жёсткий и холодный, к тому же в городе в его химическом составе не только вода. Именно поэтому растирания снегом для детей — не лучший способ закаливания. Это может привести к контактному дерматиту, раздражению, сухости кожи.

Если родители хотят закаливать детей, намного безопаснее делать это дома с помощью купания в воде или просто не сильно кутать ребёнка, одевая по погоде, советуют врачи.