Врачи раскрыли топ причин развития ожирения. Иногда от него не убежать
Лишний вес оказывает влияние не только на внешность и самооценку, но и имеет негативное воздействие на здоровье. Боли в суставах, одышка при выполнении любых активных действий и увеличенное потоотделение часто сопровождают человека с ожирением. Кроме того, это состояние может привести к заболеваниям сердца и сосудов, диабету и другим внутренним нарушениям. Врачи-эндокринологи раскрыли, как развивается ожирение.
Что считать ожирением
Для начала стоит разделить понятия «избыточный вес» и «ожирение». Они не равноценны, хоть и связаны между собой. Про избыточный вес говорят, когда у человека ИМТ (индекс массы тела) выше 25 кг/м2, а про ожирение — когда ИМТ выше 30 кг/м2.
И там, и там есть лишний вес. Но ожирение — это уже полноценное заболевание, включённое в МКБ-11, при котором в организме уже произошло нарушение всех видов обмена веществ. Избыточный вес с точки зрения состояния здоровья менее опасен.
Ожирение — хроническое заболевание, которое характеризуется избыточным накоплением жировой ткани в организме и представляет угрозу здоровью. Это основной фактор риска ряда других хронических болезней, включая сахарный диабет 2 типа (СД 2) и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), рассказала Ольга Овчинникова, врач-эндокринолог «Немецкой семейной клиники».
Почему возникает ожирение. Топ причин
Ожирение — это мультифакторное заболевание: его развитию способствуют и генетика, и социальные аспекты, и культурные. Но в основе — нарушение баланса между количеством поступающих в организм калорий и расходующихся. Если объяснять очень просто, развитию ожирения способствует регулярное переедание.
Когда организм постоянно — годами и десятилетиями — получает намного больше калорий, чем он тратит, начинается накопление жира. Намного — это нелишние 100 ккал при условной потребности в 1400 ккал в день, а лишние 1000 ккал и больше.
Но у самого переедания и активного накопления жира есть много разных причин.
По причине возникновения ожирение можно разделить на две большие группы. Первичное — то, которое возникало вследствие дисбаланса между потреблением и расходом энергии. Вторичное — вследствие генетических дефектов, опухолей головного мозга, психиатрических заболеваний, при заболеваниях надпочечников, гипофиза, щитовидной железы, приёме лекарственных средств, отметила Ольга Овчинникова, врач-эндокринолог «Немецкой семейной клиники».
Образ жизни и ожирение
Среда, в которой растёт человек, культурные привычки — всё это влияет на режим питания, который выстраивается у человека. Свой вклад вносят детские сады, школы, а также семья и её традиции. Если ребёнка с детства учат есть «первое, второе и компот», при этом дают ему взрослые порции, он с высокой вероятностью переедает. И, вдобавок, он считает такой режим питания нормой и переносит его уже в свою взрослую жизнь.
В условиях быстрого темпа современной жизни отсутствует гигиена питания. Люди вынуждены чаще прибегать к потреблению фастфуда, едят «на бегу». Многие приём пищи совмещают с использованием различных гаджетов, а это снижает уровень контроля за количеством потребляемых продуктов, подчеркнула Анастасия Иванова, врач-эндокринолог клиники «Ниармедик на Полежаевской».
Помимо этого, роль играет качество питания. По данным ВОЗ, усугубление проблемы ожирения в мире связано с ростом потребления продуктов с высоким содержанием жиров и простых сахаров. Когда в рационе много такой пищи, очень легко переесть и не заметить этого. Условная шоколадка или пирожное небольшие, чувство голода после них возвращается быстро, но по энергетической ценности они могут превосходить полноценный обед из мяса, гарнира и салата. Пара сладких или фастфудных перекусов уже способны создать лишнюю 1000 ккал, а это очень много.
Гиподинамия (дефицит двигательной активности) — ещё один фактор, который способствует ожирению. Здесь снова роль играет глобальное изменение образа жизни современного человека. Если раньше работа у большинства людей была активная, сегодня она в основном сидячая — хоть в офисе, хоть на удалёнке. Многие заняты за компьютером и проводят по ним даже не 8 часов, а больше.
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Помимо этого усиливается общая урбанизация, растёт доступность транспорта. Человек чаще пользуется машиной, метро, автобусом, электросамокатами, лифтами, и потому меньше двигается. Всё это создаёт так называемую «обесогенную» среду.
Генетика и ожирение
Есть исследования, которые показывают, что ИМТ зависит от наследственных факторов на 40-70%. Только речь не о том, что есть какой-то ген лишнего веса, из-за которого человек точно будет страдать ожирением, и с этим ничего не сделать. Учёные выявили гены, участвующие в регуляции массы тела и пищевого поведения, и это дополнительный фактор риска, а не гарант ожирения.
Человек не наследует ожирение как генетическое заболевание — он получает в наследство от своих предков некий набор генов. А вот включатся или выключатся эти гены, зависит от огромного количества внешних факторов. Это явление называют эпигенетикой. Предугадать, каким образом реализуется работа генов, отвечающих за предрасположенность к увеличению веса, практически невозможно, отметила Ксения Соловьёва, эндокринолог Lahta Clinic.
Генетика может влиять на то, как именно насыщается человек — как быстро после еды начинает снова испытывать чувство голода и сколько пищи нужно, чтобы его заглушить. А также на то, как происходит обмен веществ и как расходуются полученные калории и нутриенты: белки, жиры, углеводы. У одного человека всё сразу «сгорит», у другого начнёт откладываться даже при малейшем переборе.
Эндокринные нарушения и ожирение
Ожирению могут способствовать некоторые эндокринные заболевания — например, болезнь Иценко-Кушинга. У пациентов с таким диагнозом нарушена работа надпочечников, что приводит к хроническому повышению уровня гормона кортизола. Это и становится причиной ожирения центрального типа с перераспределением жира в верхней части тела, а также нарушения углеводного обмена (часто развивается сахарный диабет) и артериальной гипертензии. Иногда такого состояния попросту неизбежать.
Это отдельная изолированная патология. В широком смысле, у человека без данной патологии не может расстроиться работа надпочечников, которая привела бы к «гормональному сбою» и ожирению, рассказала Фатима Кульчиева, врач-эндокринолог клиники «МЕДСИ на Ленинской Слободе».
Есть и другие эндокринные нарушения, которые уже в меньшей степени влияют на обмен веществ и на массу тела. В частности, в развитии ожирения играет роль гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система или . Если очень просто, то она участвует в регуляции энергетического баланса и аппетита. Сбои в ней могут приводить к нарушениям обмена веществ из-за избыточной выработки разных гормонов, а также к сопутствующим эндокринным проблемам — например, к заболеваниям щитовидной железы.
Однако одиночно эндокринные нарушения (не патологии) не создают серьёзной угрозы ожирения.
Если даже нарушение в работе системы гипталамус-гипофиз-надпочечники существует, но при этом имеет место дефицит калорий, то, скорее всего, мы не увидим у такого пациента значимого изменения массы тела, подчеркнула Соловьёва.
Другие факторы риска ожирения
Появлению лишнего веса способствуют некоторые лекарства: антидепрессанты и глюкокортикостероиды (гормоны). Они могут замедлять обмен веществ (в частности, углеводный обмен), вызывать гормональные изменения в организме, что будет влиять на усвоение пищи и более активное отложение жира. Однако человек с изначально нормальной массой тела и только из-за приёма антидепрессантов до ожирения не дойдёт без других сопутствующих факторов.
Кроме этого ожирению могут способствовать стрессы, которые у некоторых людей приводят к перееданию, бессоннице и нежеланию двигаться, что, в свою очередь, создаёт ещё больший стресс, и круг замыкается.
Также роль играет режим дня и отдыха. Люди с нарушением цикла сна и бодрствования чаще сталкиваются с проблемой переедания, как говорят врачи.
Возможно развитие ожирения и из-за расстройств пищевого поведения: компульсивного переедания и синдрома ночного питания.