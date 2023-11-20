Врачи раскрыли топ причин развития ожирения. Иногда от него не убежать

Помимо этого, роль играет качество питания. По данным ВОЗ, усугубление проблемы ожирения в мире связано с ростом потребления продуктов с высоким содержанием жиров и простых сахаров. Когда в рационе много такой пищи, очень легко переесть и не заметить этого. Условная шоколадка или пирожное небольшие, чувство голода после них возвращается быстро, но по энергетической ценности они могут превосходить полноценный обед из мяса, гарнира и салата. Пара сладких или фастфудных перекусов уже способны создать лишнюю 1000 ккал, а это очень много.

Гиподинамия (дефицит двигательной активности) — ещё один фактор, который способствует ожирению. Здесь снова роль играет глобальное изменение образа жизни современного человека. Если раньше работа у большинства людей была активная, сегодня она в основном сидячая — хоть в офисе, хоть на удалёнке. Многие заняты за компьютером и проводят по ним даже не 8 часов, а больше.

Болезнь айтишников. Что такое гиподинамия и чем она опасна — объясняет реабилитолог

Помимо этого усиливается общая урбанизация, растёт доступность транспорта. Человек чаще пользуется машиной, метро, автобусом, электросамокатами, лифтами, и потому меньше двигается. Всё это создаёт так называемую «обесогенную» среду.

Генетика и ожирение

Есть исследования, которые показывают, что ИМТ зависит от наследственных факторов на 40-70%. Только речь не о том, что есть какой-то ген лишнего веса, из-за которого человек точно будет страдать ожирением, и с этим ничего не сделать. Учёные выявили гены, участвующие в регуляции массы тела и пищевого поведения, и это дополнительный фактор риска, а не гарант ожирения.