Врачи рассказали, как отлепить ребёнка, примёрзшего языком к металлу

Ситуация, когда язык примёрз к металлическому предмету, например, к качелям, неприятная, но не критичная — травма от соприкосновения с металлом обычно поверхностная и заживает быстро, успокоила врач-дерматолог «Гута-Клиник» Ирина Шуляк.

Она объяснила, как освободить ребёнка из ледяного плена, чтобы избежать сильной боли и заражения раны. Вот основные правила:

постараться подышать на металл: дыхание растопит лёд и язык легко можно будет отделить,

можно постараться вызвать слюноотделение,

если под рукой есть вода, неважно, тёплая или холодная, нужно смочить металлическую поверхность, это тоже поможет отделить ткань от поверхности металла.

А вот чего делать нельзя, так это пытаться нагреть металлический предмет с помощью открытого огня — к примеру, зажигалкой, добавила врач.