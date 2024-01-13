Врачи рассказали, как отлепить ребёнка, примёрзшего языком к металлу
Наверняка у многих найдётся история из детства, как их приходилось отлеплять от металлической трубы, к которой они примёрзли языком. Вспоминать про это весело, но в моменте точно не до смеха. Как помочь ребёнку, у которого язык прилип к металлу на морозе, рассказали врачи Ирина Шуляк и Регина Григорьева. Спойлер: спички и зажигалка не помогут.
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Чаще всего такая история, конечно, происходит с детьми. Любопытства в них много, а вот знаний ещё недостаточно. Первое, о чём стоит помнить в таких ситуациях, — ни в коем случае не надо паниковать ни ребёнку, ни родителям.
«Если такая ситуация случилась, то, конечно, надо успокоить ребёнка и попросить его дышать носом, чтобы воздух шёл на металл. И точно нельзя силой отрывать язык от металлического предмета», — предупредила врач педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева.
Ситуация, когда язык примёрз к металлическому предмету, например, к качелям, неприятная, но не критичная — травма от соприкосновения с металлом обычно поверхностная и заживает быстро, успокоила врач-дерматолог «Гута-Клиник» Ирина Шуляк.
Она объяснила, как освободить ребёнка из ледяного плена, чтобы избежать сильной боли и заражения раны. Вот основные правила:
- постараться подышать на металл: дыхание растопит лёд и язык легко можно будет отделить,
- можно постараться вызвать слюноотделение,
- если под рукой есть вода, неважно, тёплая или холодная, нужно смочить металлическую поверхность, это тоже поможет отделить ткань от поверхности металла.
А вот чего делать нельзя, так это пытаться нагреть металлический предмет с помощью открытого огня — к примеру, зажигалкой, добавила врач.
«После того как язык удалось отделить, ранку нужно обработать. Она вряд ли будет глубокой, но все же лучше обработать её антисептиком — например, раствором хлоргексидина или ромашкой. Если она вызывает беспокойство или сильно кровоточит, необходимо обратиться за медицинской помощью», — сказала Шуляк.
Она добавила, что в такую историю чаще всего попадают дети, которые от природы любопытны, но не знают о последствиях. Знать алгоритм экстренной помощи важно, но в первую очередь родителям стоит объяснить ребёнку, что так делать нельзя, добавила эксперт.
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