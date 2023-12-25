Врачи рассказали, кому нельзя кататься на коньках. Вы в списке?

Фигурное катание: противопоказания

Список запретов широкий. В него входят люди, у которых есть:

заболевания мочеполовой системы;

болезни сердечно-сосудистой системы;

хронические заболевания дыхательных путей (включая бронхиальную астму, пневмонию);

расстройства нервной системы (в том числе эпилепсия, мышечная дистония);

травмы суставов;

дисплазия тазобедренного сустава;

повреждения связочного аппарата;

вальгусные деформации оси нижних конечностей;

прочие нарушения опорно-двигательного аппарата;

нарушения работы вестибулярного аппарата.

Не рекомендуется заниматься фигурным катанием тем, кто:

страдает миопией (близорукостью);

перенёс сотрясение головного мозга.

Как избежать травм на катке

Советами поделился хоккеист, эксперт сети магазинов «Спортмастер PRO» Александр Голдин.

1. Пред каждым катанием делайте 15–20-минутную разминку.

2. Если только учитесь, будьте рядом с бортиком или там, где немного людей.

3. Доверьте обучение тренеру или тому, кто давно катается. Если делать это в одиночку, можно закрепить неправильную технику.

4. Для обычного катания выбирайте коньки без зубчиков, фитнес-коньки или коньки для катания хоккейного типа. Для любительских занятий фигурным катанием — полупрофессиональные или профессиональные с ботинком из натуральной кожи и качественным лезвием.