Жизнь
23:20, 25 декабря 2023
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Врачи рассказали, кому нельзя кататься на коньках. Вы в списке?

Многие россияне с приходом зимы в свободное время любят кататься на коньках. И, казалось бы, это обычное сезонное развлечение — не пойти можно, только если не очень хорошо себя чувствуешь. Но на деле у фигурного катания есть масса противопоказаний — от проблем со зрением до хронических болезней. Списком недугов поделились врачи группы компаний «Мой медицинский центр».

Врачи рассказали, кому нельзя кататься на коньках. Вы в списке?
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Фигурное катание: противопоказания

Список запретов широкий. В него входят люди, у которых есть:

  • заболевания мочеполовой системы;
  • болезни сердечно-сосудистой системы;
  • хронические заболевания дыхательных путей (включая бронхиальную астму, пневмонию);
  • расстройства нервной системы (в том числе эпилепсия, мышечная дистония);
  • травмы суставов;
  • дисплазия тазобедренного сустава;
  • повреждения связочного аппарата;
  • вальгусные деформации оси нижних конечностей;
  • прочие нарушения опорно-двигательного аппарата;
  • нарушения работы вестибулярного аппарата.

Не рекомендуется заниматься фигурным катанием тем, кто:

  • страдает миопией (близорукостью);
  • перенёс сотрясение головного мозга.

Как избежать травм на катке

Советами поделился хоккеист, эксперт сети магазинов «Спортмастер PRO» Александр Голдин.

1. Пред каждым катанием делайте 15–20-минутную разминку.

2. Если только учитесь, будьте рядом с бортиком или там, где немного людей.

3. Доверьте обучение тренеру или тому, кто давно катается. Если делать это в одиночку, можно закрепить неправильную технику.

4. Для обычного катания выбирайте коньки без зубчиков, фитнес-коньки или коньки для катания хоккейного типа. Для любительских занятий фигурным катанием — полупрофессиональные или профессиональные с ботинком из натуральной кожи и качественным лезвием.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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