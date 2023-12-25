Врачи рассказали, кому нельзя кататься на коньках. Вы в списке?
Многие россияне с приходом зимы в свободное время любят кататься на коньках. И, казалось бы, это обычное сезонное развлечение — не пойти можно, только если не очень хорошо себя чувствуешь. Но на деле у фигурного катания есть масса противопоказаний — от проблем со зрением до хронических болезней. Списком недугов поделились врачи группы компаний «Мой медицинский центр».
Фигурное катание: противопоказания
Список запретов широкий. В него входят люди, у которых есть:
- заболевания мочеполовой системы;
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- хронические заболевания дыхательных путей (включая бронхиальную астму, пневмонию);
- расстройства нервной системы (в том числе эпилепсия, мышечная дистония);
- травмы суставов;
- дисплазия тазобедренного сустава;
- повреждения связочного аппарата;
- вальгусные деформации оси нижних конечностей;
- прочие нарушения опорно-двигательного аппарата;
- нарушения работы вестибулярного аппарата.
Не рекомендуется заниматься фигурным катанием тем, кто:
- страдает миопией (близорукостью);
- перенёс сотрясение головного мозга.
Как избежать травм на катке
Советами поделился хоккеист, эксперт сети магазинов «Спортмастер PRO» Александр Голдин.
1. Пред каждым катанием делайте 15–20-минутную разминку.
2. Если только учитесь, будьте рядом с бортиком или там, где немного людей.
3. Доверьте обучение тренеру или тому, кто давно катается. Если делать это в одиночку, можно закрепить неправильную технику.
4. Для обычного катания выбирайте коньки без зубчиков, фитнес-коньки или коньки для катания хоккейного типа. Для любительских занятий фигурным катанием — полупрофессиональные или профессиональные с ботинком из натуральной кожи и качественным лезвием.