Врачи спасли россиянина, годами жившего с гвоздём в груди

Примерно в 2 мм от лёгкого находился 5-сантиметровый мебельный гвоздь. Хирург Роман Колесов, который проводил операцию в областной больнице, предположил, что гвоздь был в этом месте долго, возможно, несколько лет. На это указывало образование соединительной ткани — спаек — вокруг.

Инородное тело удалось изъять, не повредив окружающие органы и ткани. Уже через несколько дней у пациента всё зажило и его выписали домой.

Как гвоздь попал к лёгкому, осталось загадкой. Этого не смогли выяснить ни врачи, ни сам пострадавший.

Гораздо чаще бывают случаи, когда точно известно, что что-то попало в нос или лёгкие. И происходит это в основном в детском возрасте. Ребёнок глотает мелкие детальки, магниты или батарейки. Последние, кстати вызывают химический ожог в пищеводе, рассказывал детский хирург Андрей Чукреев. Поэтому при подозрении на проглатывание батареек ребёнка надо везти к лору.