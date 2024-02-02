Опубликовано 02 февраля 2024, 10:40
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Врачи удалили с шеи россиянина опухоль размером с голову
Многие россияне не идут в больницу до тех пор, пока их терпению не наступает конец. Либо когда сил терпеть боль больше не остаётся. Вот и в Федеральную клиническую больницу им. В. В. Виноградова обратился такой пациент. Мужчина рассказал, что уже долгое время он живёт с опухолью на шее. Она его не беспокоила, поэтому к врачам он не спешил. Но образование достигло огромного размера и мешало жить.
Потом терпение у мужчины всё-таки закончилось и он пошёл к врачам. Опухоль оказалась доброкачественной липомой. Её безопасно удалили под наркозом. Сейчас россиянин замечательно себя чувствует и говорит, что рад снова чувствовать себя человеком с одной головой.
Ранее в Башкирии женщине удалили доброкачественную 30-литровую опухоль на яичнике.