Врачи удалили с шеи россиянина опухоль размером с голову

Многие россияне не идут в больницу до тех пор, пока их терпению не наступает конец. Либо когда сил терпеть боль больше не остаётся. Вот и в Федеральную клиническую больницу им. В. В. Виноградова обратился такой пациент. Мужчина рассказал, что уже долгое время он живёт с опухолью на шее. Она его не беспокоила, поэтому к врачам он не спешил. Но образование достигло огромного размера и мешало жить.