Врачи устроили драку прямо во время операции. В это время на столе лежал пациент

По данным канала, медики враждуют давно. Два года назад врачи подрались в хирургическом блоке, а на операционном столе в этот момент лежал пациент с серьёзной и угрожающей жизни проблемой, разрывом желудка.

Как так вышло? По версии хирурга, во время операции в блок ворвался завотделением. Он забрал у медсестры инструменты и потребовал вызвать другого врача к операционному столу. Хирург не отреагировал на требование и продолжил процесс. Тогда, по словам врача, заведующий ударил мужчину. Завязалась потасовка, медики начали бросать друг в друга инструменты. Пациент всё это время лежал на операционном столе.

Хирург во время потасовки пострадал, но пациент выжил.

А три месяца назад медики опять повздорили. По данным Mash Iptash, уже на фоне разногласий в ходе оформления истории болезни одного из пациентов. Заведующий набросился со спины, хирург два раза ударил его по лицу.

Заведующий отделением уверяет, что хирург «ходит по судам, на всех жалуется и сам первый лезет в драку, при этом работает плохо».

Ранее мы сообщали, что жители двух соседних сел Шумелик и Батыр-Мурза в Ногайском районе Дагестана не смогли простить друг другу музыкальный вкус, который, очевидно, их подвёл на свадьбе, прошедшей накануне. Причём до такой степени, что пришлось разбираться полиции.