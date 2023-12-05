Жизнь
03:00, 05 декабря 2023
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Врачи устроили драку прямо во время операции. В это время на столе лежал пациент

В больнице многое ожидаешь встретить, но точно не врачей, которые начали драться прямо во время операции. Именно это произошло в в Центральной районной больнице Бугульмы (Татарстан). Хирург и завотделением схлестнулись прямо во время сложного процесса. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Iptash.

Врачи устроили драку прямо во время операции. В это время на столе лежал пациент
© freepik.com/vecstock

По данным канала, медики враждуют давно. Два года назад врачи подрались в хирургическом блоке, а на операционном столе в этот момент лежал пациент с серьёзной и угрожающей жизни проблемой, разрывом желудка.

Как так вышло? По версии хирурга, во время операции в блок ворвался завотделением. Он забрал у медсестры инструменты и потребовал вызвать другого врача к операционному столу. Хирург не отреагировал на требование и продолжил процесс. Тогда, по словам врача, заведующий ударил мужчину. Завязалась потасовка, медики начали бросать друг в друга инструменты. Пациент всё это время лежал на операционном столе.

Хирург во время потасовки пострадал, но пациент выжил.

А три месяца назад медики опять повздорили. По данным Mash Iptash, уже на фоне разногласий в ходе оформления истории болезни одного из пациентов. Заведующий набросился со спины, хирург два раза ударил его по лицу.

Заведующий отделением уверяет, что хирург «ходит по судам, на всех жалуется и сам первый лезет в драку, при этом работает плохо».

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