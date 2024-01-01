«Врагов у меня немерено». Киркоров подвёл итоги года после скандальной вечеринки

Как заявил Киркоров, 2023 год для него был насыщенным и полным как плюсов, так и минусов. Он признался, что когда нет никаких проблем, а жизнь идёт своим чередом — становится даже скучно. К тому же перестаешь ценить то, что имеешь, и улетаешь в облака. Поэтому некоторые неприятности даже полезны, как прививка для здравого смысла.

«Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем. <...> Этот год раскрыл мне глаза на многое — кто друг, кто враг. Врагов у меня немерено. Но, к счастью, друзей у меня очень много», — сказал во время тоста артист.

Так он намекнул на скандал, который разразился после его появления на голой вечеринке Ивлеевой. Блогерша и телеведущая пригласила звёзд на закрытое мероприятие, у которого был откровенный дресс-код. И в итоге после тусовки досталось и хозяйке вечера, и её гостям.

На звёзд, посетивших экстравагантное мероприятие, посыпалась критика от коллег и политиков, в то время как простые россияне отнеслись к ситуации с юмором. И с непониманием, когда на участников вечера начали навешивать штрафы, отменять им концерты и вырезать их из новогодних шоу.