Время виски с колой. Всем известный коктейль снова может стать популярным
Смешивать виски с колой в России начали ещё в 90-х годах. Тогда коктейли в целом отличались простотой — чаще всего состояли всего из двух ингредиентов. Со временем ассортимент серьёзно расширился, а к 2023 году в барах — десятки наименований. Тем не менее известный производитель алкоголя Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой, причём на мировом уровне.
Bacardi совместно с консалтинговой компанией The Future Laboratory провела исследование ключевых международных алкогольных трендов и выяснила, что в 2024 году в мире произойдёт переход потребителей к простым сочетаниям в коктейлях. В том числе коснётся это и виски с колой.
Причём в России популярность этого коктейля никуда не уходила, рассказала РБК совладелец холдинга «С.И.Д.Р. Групп» Василиса Волкова.
Как бы то ни было, увлекаться любым алкоголем врачи не советуют. Он не только ухудшает состояние, но и убивает иммунитет, а также провоцирует онкологические заболевания.