«Все падают». Собчак обеднела на 15 млн после скандальной вечеринки у Ивлеевой

Как призналась сама телеведущая и блогерша Ксения Собчак, из-за вечеринки Ивлеевой и последовавшего за ней скандала она потеряла 15 млн рублей из-за отменённых мероприятий.

«Деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — заявила она в своём блоге.

Как оказалось, не одна Собчак потеряла деньги — досталось и самой блогерше Насте Ивлеевой, которая за праздники должна была заработать 25 млн рублей, и поп-королю Филиппу Киркорову, который планировал получить 50 млн рублей за выступления и ещё 20 млн за два отменённых концерта.

Ранее Собчак уже оправдывалась за участие в вечеринке, но сделала это весьма своеобразно.