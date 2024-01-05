Жизнь
10:40, 05 января 2024
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«Все падают». Собчак обеднела на 15 млн после скандальной вечеринки у Ивлеевой

Хоть вечер Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» и прошёл ярко, судя по фото и видео, попавшим в Сеть, участникам той тусовки уже не очень весело. Мало того, что на них обрушились критика и неодобрение от коллег и политиков, так им ещё поотменяли выступления, концерты и корпоративы, что неприятно ударило по звёздным кошелькам.

«Все падают». Собчак обеднела на 15 млн после скандальной вечеринки у Ивлеевой
© vk.com/sobchak

Как призналась сама телеведущая и блогерша Ксения Собчак, из-за вечеринки Ивлеевой и последовавшего за ней скандала она потеряла 15 млн рублей из-за отменённых мероприятий.

«Деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — заявила она в своём блоге.

Как оказалось, не одна Собчак потеряла деньги — досталось и самой блогерше Насте Ивлеевой, которая за праздники должна была заработать 25 млн рублей, и поп-королю Филиппу Киркорову, который планировал получить 50 млн рублей за выступления и ещё 20 млн за два отменённых концерта.

Ранее Собчак уже оправдывалась за участие в вечеринке, но сделала это весьма своеобразно.

Автор:Ника Белова
Редакция
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