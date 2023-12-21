Всемирно известная спортсменка стала донором грудного молока

По словам спортсменки, она знает очень много замечательных нуждающихся в этом женщин — которые усыновляют детей или у которых просто нет молока.

«Это будет анонимно, но я очень рада просто помочь чем-то», — сказала она.

Комментаторы оценили поступок Уильямс, поблагодарили её и рассказали истории о том, как сами сталкивались с нехваткой молока.

До этого Уильямс показала, как использует грудное молоко от солнечных ожогов. По словам дважды мамы, ей помогли пара капель, которые она наносила на кожу в течение недели.