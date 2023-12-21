Жизнь
21:20, 21 декабря 2023
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Всемирно известная спортсменка стала донором грудного молока

42-летняя американская теннисистка Серена Уильямс добилась множества наград в спорте и в 2017 году создала семью с соучредителем Reddit Алексисом Оганяном. В августе 2023-го у пары родился уже второй ребёнок. Теперь же кормящая мама решила помогать и другим родившим — она прошла обследование и жертвует своё грудное молоко тем, у кого нет своего.

Всемирно известная спортсменка стала донором грудного молока
© Edwin Martinez /.wikipedia.org

По словам спортсменки, она знает очень много замечательных нуждающихся в этом женщин — которые усыновляют детей или у которых просто нет молока.

«Это будет анонимно, но я очень рада просто помочь чем-то», — сказала она.

Комментаторы оценили поступок Уильямс, поблагодарили её и рассказали истории о том, как сами сталкивались с нехваткой молока.

До этого Уильямс показала, как использует грудное молоко от солнечных ожогов. По словам дважды мамы, ей помогли пара капель, которые она наносила на кожу в течение недели.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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