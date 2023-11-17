Всему виной ремонт. СК назвал причину обрушения пятиэтажки в Астрахани

Вечером 16 ноября стены пятиэтажки №1А на Вокзальной площади пошли трещинами. Большинство жителей успели выбежать из дома, после чего обрушились третий и четвёртый подъезды здания. Известно об одной погибшей — это пожилая жительница пятого этажа. Спасатели искали жильцов ещё двух квартир, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Но, по последним данным, больше никто не пострадал

Версии обрушения

Вначале предполагалось, что либо фундамент дома подтопило канализацией, либо обрушение могло быть связано с лопнувшей в тот же день батареей в одной из квартир.

Однако в Следственном комитете придерживаются версии о повреждении несущих конструкций во время ремонта.

Телеграм-канал Shot уточнял, что обрушение мог спровоцировать собственник квартиры на третьем этаже, который во время ремонта снёс несущую стену.

Видео обрушения

В Сети появилось видео с камеры наблюдения у подъезда пострадавшего дома в Астрахани. На кадрах видно, как жильцы выбегают из подъезда вместе со спасателями.