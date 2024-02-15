Вскрылись подробности знакомства Тома Круза с новой подругой из России

По данным Page Six, воскресные чаепития Тома Круза проходили в обстановке строжайшей секретности. Тем не менее информация о них раз за разом просачивалась в СМИ.

Ходили слухи, что бранчи посещали даже британская принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям. Все гости и персонал подписывали соглашение о неразглашении информации.

Впервые вместе Круза и бывшую модель Эльсину Хайрову заметили в декабре 2023 года на одной из вечеринок, когда они вместе танцевали на танцполе. Тогда отец светской львицы Ринат Хайров говорил, что слухи о романе актёра с его дочерью — это «оплачиваемая грязь». А в начале января 2024-го папарацци застали Круза и Хайрову на свидании в Лондоне.

Ринат Хайров — российский экономист, депутат Госдумы в 2011–2021 годах. Его дочь работала моделью, но ушла с подиума после свадьбы с ювелирным магнатом Дмитрием Цветковым. Брак распался спустя 11 лет и стоил бизнесмену, по его собственным словам, £150 млн (больше 17 млрд рублей по сегодняшнему курсу).

Том Круз вступил в отношения, а российский комик Гарик Харламов из них вышел. Ранее юморист рассказал, что расстался со своей возлюбленной Катериной Ковальчук.