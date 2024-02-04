Вслед за Катей Лель. Старый хит Жанны Фриске взорвал TikTok

По словам продюсера, все хиты тех лет объединяет незатейливая, но навязчивая мелодия. К тому же кто-то слышал эти хиты ещё в детстве или от родителей, добавил он.

Но дело не только в ностальгии. Песня Фриске соответствует современным трендам.

«В данной песне Жанны Фриске пропагандируется любовь к себе, повышение самооценки, а эта тема сейчас, в принципе, воспевается в обществе», — сказал критик порталу News.ru.

Ранее популярная в 2010-х песня «Мой мармеладный» Кати Лель неожиданно стала мировым хитом. Сама певица объяснила это происками инопланетян.