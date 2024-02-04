Опубликовано 04 февраля 2024, 21:20
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Вслед за Катей Лель. Старый хит Жанны Фриске взорвал TikTok
Пользователи TikTok продолжают открывать для себя хиты российской эстрады 2000-х годов. После песни «Мой мармеладный» Кати Лель в тренды залетела композиция российской певицы Жанны Фриске. Пользователи социальной сети активно записывают ролики под песню «Жанна Фриске», которую экс-солистка «Блестящих» выпустила в далёком 2008 году. Музыкальный критик Павел Рудченко объяснил причину внезапной популярности этого хита.
По словам продюсера, все хиты тех лет объединяет незатейливая, но навязчивая мелодия. К тому же кто-то слышал эти хиты ещё в детстве или от родителей, добавил он.
Но дело не только в ностальгии. Песня Фриске соответствует современным трендам.
«В данной песне Жанны Фриске пропагандируется любовь к себе, повышение самооценки, а эта тема сейчас, в принципе, воспевается в обществе», — сказал критик порталу News.ru.
Ранее популярная в 2010-х песня «Мой мармеладный» Кати Лель неожиданно стала мировым хитом. Сама певица объяснила это происками инопланетян.