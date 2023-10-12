Вступил в силу закон о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов
В России с сегодняшнего дня вступила в действие статья УК, предусматривающая лишение свободы за причинение вреда растениям и грибам, занесённым в Красную книгу. Изменения были утверждены в апреле 2023 года. Также на краснокнижные грибы распространили статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). До в этого она предусматривала штрафы только за уничтожение редких животных и растений. Теперь в списке и «другие организмы».
Изменения внесли в статью 8.35 КоАП. С 12 октября за уничтожение редких живых организмов нарушителям грозит штраф до 5000 рублей, а с компаний могут потребовать до 1 млн.
Но гораздо суровее наказания в Уголовном кодексе. В УК внесли статью 260.1, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение, сбор и оборот вымирающей флоры и фауны.
Нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Если же действовала банда грибников, которая занималась продажей запретного урожая, её членов могут посадить на 9 лет и назначить штраф до 3 млн рублей.
Однако юристы успокаивают: скорее всего, обычных любителей тихой охоты жёстко наказывать не будут. Как отметила адвокат по уголовным делам Татевик Чугурян, обычным грибникам в подавляющем большинстве случаев будет грозить административная ответственность. Если их вообще привлекут.
Дело в том, что для возбуждения дела надо оценить размер экологического ущерба и уровень общественной опасности злодеяния. И вряд ли грибник удовлетворит необходимым критериям.