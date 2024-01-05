Всё дело в режиме. Канделаки поделилась рецептом молодости
Люди публичных профессий, безусловно, тщательнее многих следят за внешностью, ведь говорят, что камера старит. У каждой телевизионной красавицы в загашнике найдётся пара секретов «вечной молодости», помимо процедур у косметолога. Своими золотыми правилами красоты поделилась популярная телеведущая Тина Канделаки, которая в свои 48 совсем не выглядит на этот возраст.
Залог свежего вида Канделаки — режим дня. Звезда каждый день ложиться спать в 23:00, а просыпается в 07:30.
Телеведущая никогда не пропускает завтрак, рассказала она в соцсетях. Причём это не какой-то перекус на бегу, а полноценный и здоровый приём пищи.
Также для Канделаки, по её словам, обязательны спорт и домашний уход за собой. А ещё ведущая на дух не переносит алкоголь.
Ранее секреты своей молодости раскрыла другая телеведущая — лицо программы «Время» Екатерина Андреева.