Всё дело в режиме. Канделаки поделилась рецептом молодости

Залог свежего вида Канделаки — режим дня. Звезда каждый день ложиться спать в 23:00, а просыпается в 07:30.

Телеведущая никогда не пропускает завтрак, рассказала она в соцсетях. Причём это не какой-то перекус на бегу, а полноценный и здоровый приём пищи.

Также для Канделаки, по её словам, обязательны спорт и домашний уход за собой. А ещё ведущая на дух не переносит алкоголь.

Ранее секреты своей молодости раскрыла другая телеведущая — лицо программы «Время» Екатерина Андреева.