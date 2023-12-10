Всё ещё используете запрещённый в школах WhatsApp? Вот что за это будет

Как объяснил заместитель начальника департамента образования администрации Томска Олег Белозёров, разные школы установили дату отказа от WhatsApp на разную дату, поэтому, вероятно, учителя, продолжающие работу через мессенджер, просто пока не скованы никакими актами и распоряжениями.

Однако если школа уже постановила перенести работу из WhatsApp в «Сферум» или «ВКонтакте», а учитель упрямится, то ему могут грозить серьёзные последствия. Но ничего отдельного за это не предусмотрено.

«Всё будет решаться в рамках трудового законодательства, рассматриваться просто как неисполнение локального акта учреждения. То есть здесь идёт речь о трудовой дисциплине», — объяснил Белозёров.

Почему бы не перенести беседы и чаты в Telegram, которым пользуется большинство детей и подростков? Чиновник пояснил, что сперва, весной 2022 года, так и думали сделать, но потом Роскомнадзор сообщил, что заблокировать могут:

Discord;

Microsoft Teams;

Skype for Business;

Snapchat;

Telegram;

Threema;

Viber;

WhatsApp;

WeChat.

Не только учителям стоит быть аккуратнее в WhatsApp. В декабре в мессенджере снова активизировались мошенники, которые угоняют чужие аккаунты. Как они это делают и как можно себя обезопасить — читайте здесь.