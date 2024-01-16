Слава пострадала от капельниц для похудения и решила испробовать душ Шарко

«Вчера мне сделали две капельницы, до сих пор отёк. Доктор сказал, что не надо мне этого делать. Видимо, всё здоровое — это реально не ко мне», — рассказала певица в Instagram (владелец — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Слава отметила, что никогда не увлекалась БАДами, витаминами или другими профилактическими препаратами. По её словам, для оздоровления ей всё это не подходит. При этом капельницы ей почему-то не показались сомнительным способом похудеть.

«Пойду проверенным путём: пойду на массажи, на гидромассажную ванну, на душ Шарко... Всё остальное, видимо, не бабульское», — добавила певица.

Душ Шарко — это профилактически-оздоровительная процедура, в ходе которой пациента обливают мощной струей воды на расстоянии 3–3,5 м. Считается, что струя тонизирует организм и корректирует фигуру.

С помощью массажа пытается похудеть и певица Виктория Дайнеко. Помогает ли он ей — узнайте здесь.