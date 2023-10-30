«Всю кожу проело». Россиянка посидела в автобусе и получила химический ожог

По словам девушки, когда она села, почувствовала, что намокли штаны. Подумала, с капюшона натёк растаявший снег. Но этим всё не ограничилось — потом она почувствовала жжение.

«Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто всё красное, всю кожу проело. Всё щипало, жжение было», — сказала она.

Преподаватель колледжа позвонил в скорую. В итоге девушка оказалась в больнице с ожогом второй степени.

При этом её штаны остались целыми, а вот неизвестную жидкость смыть с них было невозможно — она не переставала пениться.

«Мне кажется, это кто-то специально разлил. И это не какое-то домашнее бытовое средство, оно бы всё равно оставило пятна на одежде. А тут ничего. Ведь точно так же могут сесть другие люди, а если ребёнок? Вот я сейчас еле передвигаюсь», — рассказала пострадавшая.

Похожий случай произошёл в Уфе. Там 20-летняя девушка получила химический ожог после поездки в такси. Сиденье также было влажным, она почувствовала сильное жжение, а штаны въелись в кожу. Водитель уверял пассажирку, что просто протёр сиденья влажными салфетками.