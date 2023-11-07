Вторые дети в семье чаще становятся хулиганами. Вот почему

«Такие дети с гораздо большей вероятностью попадут в тюрьму, будут отстранены от учёбы в школе или станут несовершеннолетними преступниками», — считает автор научной работы Джозеф Дойл.

По мнению Дойла, родители тратят немного больше времени на первенцев, чем на вторых детей. Отсюда и ноги растут.

Свои выводы учёный сделал после того как проанализировал данные о семьях в Дании и в штате Флорида, США. Стоит отметить, что географические различия практически не отразились на результатах исследования.