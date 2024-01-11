Вы слева или справа? Оказалось, что сторона кровати может многое сказать о личности

Одно исследование показало, что у любителей спать на левом боку чаще более расслабленный тип характера, они более весёлые и творческие. По словам психолога и эксперта по сну Хоуп Бастин, эти результаты подтверждаются предыдущими работами учёных.

«Позитивный взгляд на жизнь позволяет левшам быть более способными справляться с большой рабочей нагрузкой, а это означает, что им не так легко пережить стрессовый день», — рассказала она.

Также оказалось, что у тех, кто спит на левом боку, выше уровень удовлетворённости работой. При этом они ещё и более креативны и уверены в себе. Ну а любители правой стороны более логичны, аналитичны и обычно зарабатывают больше денег.

Почему характеристики разделились именно так, исследователи не определили. Но до этого эксперты предположили, что на выбор положения для сна могут влиять разные уровни активности обоих полушарий мозга. Например, у некоторых участки мозга, отвечающие за эмоции, могут быть более активными на левой стороне.

Ну а выбор стороны кровати объясняется довольно просто: 40% опрошенных заявили, что полагаются на удобство для того, чтобы ложиться и вставать, а 30% отталкиваются от предпочтений партнёра.

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