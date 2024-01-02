Массовая авария на трассе «Дон» случилась из-за мощного снегопада

Как сообщают местные СМИ, всё случилось 2 января около 13 часов на трассе по направлению на Воронеж. Кто-то из участников запустил цепную реакцию, и машины начали таранить друг друга. Всего пострадало более 20 авто, пока информации о точном количестве нет.

Досталось ли людям — вопрос открытый. По информации телеканала «Первый тульский», есть четверо пострадавших: 56-летний мужчина, 33-летняя и 55-летняя женщины, 14-летняя девочка.

На месте работают инспекторы ГИБДД, и конкретных данных о причине аварии не сообщается, но известно, что погода в Тульской области не шепчет: сильный снегопад, ветер до 12 м/с и гололёд.

А пока силовики разбираются в том, кто виноват, можно вспомнить, за что в России лишают водительских прав на два года. За освежителем памяти — вот сюда.