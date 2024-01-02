Массовая авария на трассе «Дон» случилась из-за мощного снегопада
Новый, 2024 год для нескольких десятков россиян уже начался не слишком хорошо, а всё потому, что нулевая видимость и гололёд всегда отвратительное сочетание, а на загруженной трассе — тем более. На 270-м километре М-4 «Дон» в Воловском районе Тульской области произошла массовая авария. Но есть и хорошая новость — о серьёзно пострадавших не сообщается.
Как сообщают местные СМИ, всё случилось 2 января около 13 часов на трассе по направлению на Воронеж. Кто-то из участников запустил цепную реакцию, и машины начали таранить друг друга. Всего пострадало более 20 авто, пока информации о точном количестве нет.
Досталось ли людям — вопрос открытый. По информации телеканала «Первый тульский», есть четверо пострадавших: 56-летний мужчина, 33-летняя и 55-летняя женщины, 14-летняя девочка.
На месте работают инспекторы ГИБДД, и конкретных данных о причине аварии не сообщается, но известно, что погода в Тульской области не шепчет: сильный снегопад, ветер до 12 м/с и гололёд.
А пока силовики разбираются в том, кто виноват, можно вспомнить, за что в России лишают водительских прав на два года. За освежителем памяти — вот сюда.