Выбрать шерстяную одежду не так просто. Есть несколько хитростей

Роспотребнадзор порекомендовал обращать внимание на следующие факторы:

Внешний вид. Изделие должно быть мягким, гладким и с естественным блеском.

Отделка. Ровные и прочные швы, надёжные пуговицы и застежки, качественные подкладка и декоративные элементы — всё это признаки хорошего изделия.

Состав. Есть два варианта достойного: 100% чистая шерсть и шерсть высокого качества. Проходите мимо одежды из низкокачественных материалов или с примесями в составе.

Производитель. Лучше, чтобы вещь была от надёжного производителя или известной марки.

Цена. Качественные шерстяные изделия стоят дороже, но потраченное на них себя оправдает.