Выбрать шерстяную одежду не так просто. Есть несколько хитростей
В современных магазинах и на маркетплейсах большой ассортимент любой одежды. Зимой особой популярностью пользуются шерстяные вещи. Материал натуральный, заслужил уважение, но не всё так однозначно — изделие запросто может оказаться неудачным и в итоге только расстроить. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать качественные вещи из шерсти.
Шерстяная одежда: правила выбора
Роспотребнадзор порекомендовал обращать внимание на следующие факторы:
Внешний вид. Изделие должно быть мягким, гладким и с естественным блеском.
Отделка. Ровные и прочные швы, надёжные пуговицы и застежки, качественные подкладка и декоративные элементы — всё это признаки хорошего изделия.
Состав. Есть два варианта достойного: 100% чистая шерсть и шерсть высокого качества. Проходите мимо одежды из низкокачественных материалов или с примесями в составе.
Производитель. Лучше, чтобы вещь была от надёжного производителя или известной марки.
Цена. Качественные шерстяные изделия стоят дороже, но потраченное на них себя оправдает.
Отзывы. Ознакомьтесь с тем, что написали уже купившие вещь, на которую вы положили глаз.
Кроме того что шерсть отлично справляется с задачей согреть, она ещё и никогда не выходит из моды. Носить можно не только свитеры, но и, например, платья с длинными рукавами.