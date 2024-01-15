Жизнь
09:20, 15 января 2024
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Выбрать шерстяную одежду не так просто. Есть несколько хитростей

В современных магазинах и на маркетплейсах большой ассортимент любой одежды. Зимой особой популярностью пользуются шерстяные вещи. Материал натуральный, заслужил уважение, но не всё так однозначно — изделие запросто может оказаться неудачным и в итоге только расстроить. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать качественные вещи из шерсти.

Выбрать шерстяную одежду не так просто. Есть несколько хитростей
© Freepik/pvproductions

Шерстяная одежда: правила выбора

Роспотребнадзор порекомендовал обращать внимание на следующие факторы:

  • Внешний вид. Изделие должно быть мягким, гладким и с естественным блеском.

  • Отделка. Ровные и прочные швы, надёжные пуговицы и застежки, качественные подкладка и декоративные элементы — всё это признаки хорошего изделия.

  • Состав. Есть два варианта достойного: 100% чистая шерсть и шерсть высокого качества. Проходите мимо одежды из низкокачественных материалов или с примесями в составе.

  • Производитель. Лучше, чтобы вещь была от надёжного производителя или известной марки.

  • Цена. Качественные шерстяные изделия стоят дороже, но потраченное на них себя оправдает.

  • Отзывы. Ознакомьтесь с тем, что написали уже купившие вещь, на которую вы положили глаз.

Кроме того что шерсть отлично справляется с задачей согреть, она ещё и никогда не выходит из моды. Носить можно не только свитеры, но и, например, платья с длинными рукавами.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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