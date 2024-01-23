Выгнавшая кота Твикса проводница объяснила свой поступок

Сама женщина рассказала, что стоянка в Кирове была долгой и, когда она увидела разгуливающего по вагону кота, то подумала, что он запрыгнул с улицы. Такое в её практике уже было. Больше уверенности в этом добавило то, что кот был неухоженный и похож на бродячего. На том, что его нужно убрать, настаивали пассажиры, а хозяева «элитной собачки» так вообще испугались, что бродячий кот может её чем-то заразить.

О том, что в вагоне есть люди с переносками, проводница знала, но каких именно животных они перевозят — в системе попросту не указано. Женщина попыталась найти хозяина кота, но никто не отозвался. В итоге она и высадила Твикса просто на улицу, ведь передать его на станции было некому, а её ждала работа — нужно было проконтролировать заправку водой.

По её словам, мужчина, который вёз кота, даже не высказал ей претензии. Когда он узнал, что Твикс остался в Кирове, просто развернулся и ушёл.

После этой истории Российские железные дороги решили изменить правила перевозки животных.