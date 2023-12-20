«Выглядит как тётя». Жену Адидаса из «Слова пацана» затравили его фанатки

После выхода «Слова пацана» у Рузиля Минекаева появилось огромное число фанатов, на его страницу в Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) подписано уже более 1 млн человек. Параллельно люди подписываются и на супругу Рузиля — Азизу Бекманову. Некоторые фанатки актёра принялись травить девушку из-за внешности.

На странице Бекмановой под фотками с мужем стали появляться такие комментарии: