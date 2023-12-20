«Выглядит как тётя». Жену Адидаса из «Слова пацана» затравили его фанатки
Роль Марата (или Адидаса-младшего) в сериале «Слово пацана» принесла Рузилю Минекаеву актёрскую славу. Теперь за его жизнью следят тысячи фанатов, от чего уже начали возникать проблемы. Рузиль женат на 25-летней актрисе Азизе Бекмановой. Девушка на год старше своего мужа, но из-за этого её уже начали травить фанатки Рузиля. Мол, она больше похожа на его мать, чем супругу. Сама Азиза реагирует на подобные выпады с юмором.
© am.aiz/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
После выхода «Слова пацана» у Рузиля Минекаева появилось огромное число фанатов, на его страницу в Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) подписано уже более 1 млн человек. Параллельно люди подписываются и на супругу Рузиля — Азизу Бекманову. Некоторые фанатки актёра принялись травить девушку из-за внешности.
На странице Бекмановой под фотками с мужем стали появляться такие комментарии:
«Она выглядит с прямо как тётя по сравнению с ним»;
«Я реально ожидала в реальной жизни с ним трогательную девушку, а тут как старшая сестра»;
«Жена, конечно, у него не очень, особенно с такой стрижкой».
В общем, основной посыл такой: супруга Рузиля выглядит сильно старше него. На самом деле разница в возрасте у них всего один год. Но Азиза и правда старше. У пары уже есть маленький ребёнок.
Сама Бекманова на острые выпады в свой адрес реагирует с иронией. Например, на комментарий «Они выглядят как мама с ребёнком» девушка ответила: «Как бабушка с правнуком». Когда одна из подписчиц написала, что Рузиль выглядит на 19, его жена пошутила: «На 14, а я на 35».
Ранее режиссёр «Слова Пацана» Жора Крыжовников рассказал, когда выйдет последняя серия нашумевшего сериала. Ждать осталось совсем недолго.