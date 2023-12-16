«Выгляжу отвратительно». Самбурская призналась, что не нравится себе в клипах

По словам Самбурской, на два её клипа, которые отсняли «когда-то» без слёз не взглянешь. «Один видеоряд бывший продюсер даже попытался выдать за полноценный клип, но, к сожалению, не удалось», — признала она. Всё потому, что видео снимали для «задника» выступления Самбурской на его юбилее. Там актриса пела песню «Плохие мальчики».

Самбурская отметила, что клипы были настолько плохими, что «ни один уважающий себя телеканал» не хотел отправлять их в эфир. Просмотров в интернете тоже было мало. Актриса рассказала, что для съёмок в одном из своих клипов она даже ездила в США, но ничего особенно в тамошних видах не было. «Все "великолепные" виды, которые там открываются, можно было найти в глиняном карьере в моём родном городе, либо там же, на склоне оврага. Да и роль у меня в моём же клипе — никакая, и выгляжу я отвратительно», — разоткровенничалась Самбурская.

А вот пустая самокритика на пользу не пойдёт. Почему — рассказали в этом материале.