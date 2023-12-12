Выгодно ли брать больничный, если заболел ребёнок? Совет специалистов
Все родители сталкиваются однажды с необходимостью отложить работу на второй план из-за того, что заболел их ребёнок. К счастью, законодательством предусмотрены больничные по уходу за детьми, которые ещё и будут неплохо оплачиваться. Правда, сумасшедшие миллионы тоже ждать не стоит — всё будет в рамках приличного. К тому же ещё и срок больничного будет ограничен.
Сколько заплатят на «детском» больничном?
Каждому работнику положены во время больничного по уходу за ребёнком выплаты, причём в 100% от среднего заработка. Но не больше 2737 рублей за день. Однако в 2024 году эту сумму обещали повысить.
На сколько можно взять больничный по уходу?
Обычный срок больничного составляет 15 дней, но его можно продлить, правда, только после решение врачебной комиссии. В год можно взять всего 60 дней такого больничного, но если у ребёнка есть особые потребности — то лимит растягивается. Для детей с тяжёлыми заболеваниями из списка можно взять и 90 дней больничного, а для детей-инвалидов — все 120.