Выгодно ли брать больничный, если заболел ребёнок? Совет специалистов

Сколько заплатят на «детском» больничном?

Каждому работнику положены во время больничного по уходу за ребёнком выплаты, причём в 100% от среднего заработка. Но не больше 2737 рублей за день. Однако в 2024 году эту сумму обещали повысить.

На сколько можно взять больничный по уходу?

Обычный срок больничного составляет 15 дней, но его можно продлить, правда, только после решение врачебной комиссии. В год можно взять всего 60 дней такого больничного, но если у ребёнка есть особые потребности — то лимит растягивается. Для детей с тяжёлыми заболеваниями из списка можно взять и 90 дней больничного, а для детей-инвалидов — все 120.