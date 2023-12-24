Выпускникам рассказали, что будет с ЕГЭ после реформы вузов

По его словам, ЕГЭ — это входная дверь в новую ступень образования, так как формат объединяет в себе и выпускной экзамен, и экзамен для поступления. Необходимости что-то менять или отказываться от Единого госэкзамена нет.

Чиновник отменил, что Болонская система и ЕГЭ никак не связаны, хоть и появились в одно и то же время. Поэтому перемены в модели образования на этот экзамен никак не повлияют.

В мае Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в некоторых вузах. Новая система предполагает внедрение трёх уровней высшего образования:

базового (обучение от 4 до 6 лет);

специализированного (магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка) и

профессионального (аспирантура).

Переход на новые стандарты запланирован с 1 сентября 2025 года.