Жизнь
10:00, 24 декабря 2023
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Выпускникам рассказали, что будет с ЕГЭ после реформы вузов

В России не собираются отменять или серьёзно пересматривать содержание Единого государственного экзамена. Новая модель высшего образования в стране заработает с 1 сентября 2025 года. Речь идёт об отказе от Болонской системы, которая действовала последние 20 лет. В российских вузах отменят бакалавриат и вернут специалитет (диплом). ЕГЭ же полностью устраивает вузы, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Kimberly Farmer / Unsplash

Kimberly Farmer / Unsplash

По его словам, ЕГЭ — это входная дверь в новую ступень образования, так как формат объединяет в себе и выпускной экзамен, и экзамен для поступления. Необходимости что-то менять или отказываться от Единого госэкзамена нет.

Чиновник отменил, что Болонская система и ЕГЭ никак не связаны, хоть и появились в одно и то же время. Поэтому перемены в модели образования на этот экзамен никак не повлияют.

В мае Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в некоторых вузах. Новая система предполагает внедрение трёх уровней высшего образования:

  • базового (обучение от 4 до 6 лет);
  • специализированного (магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка) и
  • профессионального (аспирантура).

Переход на новые стандарты запланирован с 1 сентября 2025 года.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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