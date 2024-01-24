Выражение «лежачий полицейский» захотели запретить. Что в нём такого?

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что выражение «лежачий полицейский» вовсю используют новостные издания и популярные российские сервисы, в том числе и навигационные приложения. По его словам, происходит «своеобразный процесс легитимизации ненормативной лексики и постепенная нейтрализация жаргонизмов в сознании граждан».

В то же время использование термина «лежачий полицейский» может рассматриваться как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД. А это уже вообще противозаконно, отметил парламентарий.

Ранее стало известно, как действовать, если инспектор ГИБДД предлагает договориться на месте.