Опубликовано 24 января 2024, 16:40
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Выражение «лежачий полицейский» захотели запретить. Что в нём такого?
Депутат Бийсултан Хамзаев предложил запретить СМИ употреблять термин «лежачий полицейский». По его словам, это жаргонизм, который не должен присутствовать в публичном пространстве. В новостях такие выражения встречаются сплошь и рядом, хотя у «лежачего полицейского» есть официальное название — «искусственная неровность». Политик попросил главу Роскомнадзора обозначить позицию ведомства по этому вопросу.
Goldfinger/Wikimedia Commons
Депутат Госдумы обратил внимание на то, что выражение «лежачий полицейский» вовсю используют новостные издания и популярные российские сервисы, в том числе и навигационные приложения. По его словам, происходит «своеобразный процесс легитимизации ненормативной лексики и постепенная нейтрализация жаргонизмов в сознании граждан».
В то же время использование термина «лежачий полицейский» может рассматриваться как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД. А это уже вообще противозаконно, отметил парламентарий.
Ранее стало известно, как действовать, если инспектор ГИБДД предлагает договориться на месте.
Автор:Анна Рожкова
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