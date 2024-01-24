Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 16:40
1 мин.

Выражение «лежачий полицейский» захотели запретить. Что в нём такого?

Депутат Бийсултан Хамзаев предложил запретить СМИ употреблять термин «лежачий полицейский». По его словам, это жаргонизм, который не должен присутствовать в публичном пространстве. В новостях такие выражения встречаются сплошь и рядом, хотя у «лежачего полицейского» есть официальное название — «искусственная неровность». Политик попросил главу Роскомнадзора обозначить позицию ведомства по этому вопросу.
Goldfinger/Wikimedia Commons

Goldfinger/Wikimedia Commons

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что выражение «лежачий полицейский» вовсю используют новостные издания и популярные российские сервисы, в том числе и навигационные приложения. По его словам, происходит «своеобразный процесс легитимизации ненормативной лексики и постепенная нейтрализация жаргонизмов в сознании граждан».

В то же время использование термина «лежачий полицейский» может рассматриваться как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД. А это уже вообще противозаконно, отметил парламентарий.

Ранее стало известно, как действовать, если инспектор ГИБДД предлагает договориться на месте.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#Госдума
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.