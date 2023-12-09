Максим Фадеев рассказал, что состоял в банде, как в «Слове пацана»

Оказывается, Фадеев, когда был подростком, и сам состоял в подобной банде. Но, по его словам, тогда они называли себя просто компанией.

«Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались «стенка на стенку». Моя память о том времени — два ножевых ранения», — написал он в соцсетях.

Композитор добавил, что одному Богу известно, как он умудрился стать музыкантом и не свернуть на кривую дорогу.

А подробнее о нашумевшем сериале можно прочитать здесь. И, кстати, внимательные зрители уже нашли в нём несколько ярких киноляпов. Например, откуда на сигаретах якобы 80-х картинки о вреде здоровью?