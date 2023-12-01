«Вышла и упала». Успенская рассказала, как вусмерть пьяная выступала в Барвихе
Всё меньше времени остаётся до Нового года, и пока простые россияне решают, где его отметят, у знаменитостей набирается список корпоративов, на которых им нужно подзаработать деньжат. И, казалось бы, за долгие годы их было столько, что все сливаются в один, но нет, самые яркие случаи навсегда остаются в памяти. Об одном из них рассказала исполнительница хитов «Кабриолет» и «К единственному, нежному» Любовь Успенская.
Вот ка всё происходило. У Успенской было несколько корпоративов, и на четвёртый она приехала уже прилично пьяной. Это заметили и организаторы — они не понимали, как певица сможет выступить в таком состоянии.
«И меня просто поставили. Помню, это было в Барвихе, сидели мужики, и я включила Успенскую. А после этого я вышла и упала. Тогда я себе позволила оторваться по полной», — рассказала певица.
По словам Успенской, тем не менее она смогла выступить, да так, что организаторы остались в шоке.
Звезда шансона добавила, что сейчас она не пьёт. Завязать её заставила авария с дочерью Татьяной Плаксиной в 2018 году.
«Таня уже вылечилась, но мне без алкоголя так хорошо и сейчас», — сказала исполнительница.