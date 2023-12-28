Жизнь
15:20, 28 декабря 2023
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Выступление Анны Asti на корпоративе отменили после «голой» вечеринки

Выступление певицы Анна Asti на корпоративе компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге планировалось на 29 декабря, но теперь шоу отменили. По какой причине — неизвестно. Зато есть информация, что замену исполнительнице хита «Царица» нашли довольно быстро. Вместе Анны Дзюбы — настоящее имя певицы — выступит Полина Гагарина.

Выступление Анны Asti на корпоративе отменили после «голой» вечеринки

© asti/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Порталу e1.ru об отмене концерта сообщил представитель маркетплейса «Сима-ленд».

Несмотря на то что причина отмены выступления неизвестна, очередная отмена произошла на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой, на которой Анна Asti, кстати тоже была.

Ранее выступление певицы отменил и московский клуб Gipsy. Вместо неё споёт певец Jony.

У Киркорова, которые тоже засветился на скандальной вечеринке, те же проблемы. Его даже вырезали из кино.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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