Выступление Анны Asti на корпоративе отменили после «голой» вечеринки

Порталу e1.ru об отмене концерта сообщил представитель маркетплейса «Сима-ленд».

Несмотря на то что причина отмены выступления неизвестна, очередная отмена произошла на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой, на которой Анна Asti, кстати тоже была.

Ранее выступление певицы отменил и московский клуб Gipsy. Вместо неё споёт певец Jony.

У Киркорова, которые тоже засветился на скандальной вечеринке, те же проблемы. Его даже вырезали из кино.