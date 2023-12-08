Выяснилось, почему Басков сторонится сына, живущего в Израиле

В 2014 году Шпигель собрала вещи и переехала с семьёй в Израиль. Это очень не понравилось Баскову, потому что ребёнка она забрала с собой, усложнив общение сына с отцом.

Как рассказал источник, близкий к артисту, у бывших супругов тогда отношения были не на высшем уровне. Бронислав хотел остаться с отцом, но такой возможности не было. Басков всё равно навещал периодически ребёнка в Израиле, но часто ездить не мог и ему не нравились условия, при которых он мог встречаться с сыном.

«Он любит своего сына и всегда хотел, чтобы мальчик жил с ним в одном доме», — сказал источник Popcake. Но в итоге отношения Баскова и Бронислава не заладились и оборвались. Сейчас у мальчика есть отчим.

А лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в пятый раз стал отцом. 7 декабря у него родился сын, об этом артист сообщил поклонникам прямо из клиники.