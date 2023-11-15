«Я бы ел твоими ногами». Комик не устоял перед шпагатом Волочковой и полез целоваться

Съёмки шоу прошли дома у Волочковой, причём прямо на кровати балерины, рассказал Starhit. Конечно же, не обошлось без традиционного шпагата примы Большого театра. Шабельникова длина ног балерины просто покорила.

«Я бы ел твоими ногами, как китайскими палочками», — сказал он Волочковой.

Весь выпуск комик сыпал такими комплиментами. Он называл героиню шоу великой балериной, хвалил её по поводу и без. В конце концов Волочкова и Шабельников начались обниматься обниматься и даже поцеловались в губы. Как напомнило издание, Satyr развёлся со своей супругой около трёх лет назад. В браке у него родилась дочь.

О проекте студии KlikKlak «Утренний дзен» стало известно в октябре. Как рассказали создатели, он вдохновлен известным российским телешоу «Пока все дома». Как и в этой телепередаче, ведущие будут навещать различных знаменитостей в утреннее время.