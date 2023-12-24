«Я бы отдал всё». Костомаров признался, с чем не может смириться после ампутации

Как рассказал Костомаров ведущему программы «Эксклюзив» на Первом канале Дмитрию Борисову, его расстраивает, что в его жизни никогда больше не будет приятных моментов вроде хождения босиком по траве или по мелководью. «Ладно бы это на два-три года, как наказание за что-то. Нет, это навсегда. И это ужасно», — признался спортсмен.

«Я бы всё отдал, чтобы вернуть здоровье, даже все деньги. Я бы стал бедным», — добавил он.

Спортсмен попал в начале 2023 года в больницу с пневмонией и провёл в ней почти полгода. За это время ему сделали не одну операцию, в том числе — по удалению конечностей, на которых развился некроз.

Сейчас Костомаров упорно выходит на лёд и даже выступает в ледовом шоу. Бывшему многократному чемпиону это даётся тяжело, однако он не сдаётся.