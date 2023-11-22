Звезда «Фабрики звёзд» призналась в роковой ошибке. Теперь ей грозит операция
Российская певица Алекса подняла с подписчиками тему красоты и здоровья, поделившись лайфхаком и заодно предупредив их о будущих проблемах. По словам звезды, важно подобрать правильного косметолога и хорошие процедуры, чтобы не получилось, как у неё. Певице не повезло наткнуться на недобросовестного специалиста, который подпортил ей внешность.
© t.me/Aleksa_Daycheva
Как Алекса рассказала подписчикам, сейчас она отдаёт предпочтение аппаратной косметологии, чего и другим желает. Финалистка «Фабрики звёзд» посоветовала сперва изучить этот вариант, прежде чем начинать себе что-либо колоть.
К тому же для инъекций нужно подобрать хорошего специалиста. «Важно найти своего врача-косметолога, который не станет вам предлагать лишнего», — заявила бывшая девушка Тимати и добавила, что год назад совершила ошибку, из-за которой теперь ей светит операция. Подробностей она пока не сообщила.
Если хочется свежее и молодое лицо, а тратить миллионы на косметолога как-то не тянет, то можно воспользоваться лайфхаками от специалиста, как сохранить здоровую и гладкую кожу. Ознакомиться с ними можно здесь.