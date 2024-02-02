Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 15:20
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«Я гулял, это факт». Соколовский признался в сексоголизме

Многие верят в любовь до гроба и с этой мыслью вступают в отношения. Но в жизни бывает всякое и расставания случаются. Часто это тяжёлые разрывы с изменами, слезами и скандалами. Так закончился брак певца Влада Соколовского и певицы Риты Дакоты. Сейчас Соколовский открыто говорит, что их семья распалась из-за его измен и других девушек, и признаёт, что у него был сексоголизм.
«Я гулял, это факт». Соколовский признался в сексоголизме
© кадр из видео / YouTube-канал VladSokolovsky

Соколовский рассказал, что его родители вместе прожили много лет, но, несмотря на трудности, смогли сохранить брак. У его матери были проблемы с алкоголем, а отец, по догадкам исполнителя, ходил налево. Только вот свою семью с Дакотой Соколовский сохранить не смог.

Он признался, что знакомился, переписывался в соцсетях и ходил на встречи с другими девушками, пока был женат. Это и послужило причиной развода.

Певец добавил, что сексоголизм — такая же зависимость, как и наркотическая, просто многие не принимают проблему всерьёз. Он, например, для её решения три года ходит к психологу. Артист говорит, что понимал, что поступает неправильно, но ничего не мог с собою поделать.

«Совесть мучила. И после. Это было как убийство», — признаётся он.

О том, когда переписка становится изменой, рассказали в этом материале.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
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