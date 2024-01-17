Жизнь
19:20, 17 января 2024
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«Я летаю». Костомаров осваивает экстремальный вид спорта

46-летний фигурист Роман Костомаров, переживший ампутацию конечностей, не перестаёт удивлять не только своих фанатов, но и всех россиян. Ещё совсем недавно врачи не давали никаких прогнозов по поводу его здоровья, но теперь он снова встал на коньки и участвует в прокатах. На этот раз Костомаров решил освоить флайбординг — экстремальный вид спорта.
«Я летаю». Костомаров осваивает экстремальный вид спорта
© кадр youtube.com/Комсомольская Правда

Спортсмен показал видео, на котором он занимается флайбордингом. Этот вид спорта предполагает полёт на доске, которая двигается благодаря реактивной силе потока воды. Управлять этой доской непросто — нужны концентрация, физическая подготовка и чувство баланса. К ролику он добавил подпись: «Пытаюсь восстановить прежние навыки. Вроде летаю, хоть и невысоко».

К слову, устоять на этом агрегате сможет далеко не каждый человек.

Очевидно, что фигурист отправился со своей супругой Оксаной Домниной на отдых в тёплые края. Всё-таки 2023 год выдался для их семьи очень сложным. Хоть реабилитация Костомарова идёт и бодро, впереди у него ещё точно будет операция. Подробности тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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