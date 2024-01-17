«Я летаю». Костомаров осваивает экстремальный вид спорта

Спортсмен показал видео, на котором он занимается флайбордингом. Этот вид спорта предполагает полёт на доске, которая двигается благодаря реактивной силе потока воды. Управлять этой доской непросто — нужны концентрация, физическая подготовка и чувство баланса. К ролику он добавил подпись: «Пытаюсь восстановить прежние навыки. Вроде летаю, хоть и невысоко».

К слову, устоять на этом агрегате сможет далеко не каждый человек.

Очевидно, что фигурист отправился со своей супругой Оксаной Домниной на отдых в тёплые края. Всё-таки 2023 год выдался для их семьи очень сложным. Хоть реабилитация Костомарова идёт и бодро, впереди у него ещё точно будет операция. Подробности тут.